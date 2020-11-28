Son dakika haberleri! Aydınlı eğitimci hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Aydınlı eğitimci hayatını kaybetti
28.11.2020 13:32
Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Alp Uğuz, aort damarı yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Alp Uğuz, aort damarı yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde rahatsızlanan Yenipazar Hamzabali Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Alp Uğuz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinde aort damarı yırtıldığı tespit edilen Uğuz tedavi altına alındı. Uğuz'un durumu bugün sabah saatlerinde ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uğuz hayatını kaybetti.
Alp Uğuz'un acı haberi başta ailesi olmak üzere sevenleri, meslektaşları ve öğrencilerini yasa boğdu. - AYDIN
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