Son dakika haberleri: AYDOS ORMANI'NDA PİKNİKÇİLERE YÖNELİK HAVADAN DENETİMLER - Son Dakika

Haber-KameraAli Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Aydos Ormanı'nda ateş yakarak piknik yapanlara yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da, Sikorsky polis helikopteriyle denetimeleri havadan koordine etti. Denetimlerde İnsansız Hava Aracı (İHA) drone ile ormanın içerisinde mangal yakılıp yakılmadığı kontrol edilirken, vatandaşlar bu yönde uyarıldı.

Orman yangınlarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması yönünde genelge gönderdi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Sikorsky polis helikopteriyle koordine ettiği Aydos Ormanı'nda denetimler gerçekletiridi. Denetimlerde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) drone ile Aydos Ormanı'nda pkinik için ateş yakılıp yakılmadığı kontrol edildi. Ormandaki vatandaşlara ateş yakmamaları uyarısında bulunuldu. Denetimlerin ormanlık alanlarda düzenli olarak yapılacağı öğrenildi.