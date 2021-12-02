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Son dakika haberleri: Aygül'ü sokak ortasında öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Aygül'ü sokak ortasında öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

02.12.2021 16:39
Son dakika haberleri: Aygül'ü sokak ortasında öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Son dakika gündem haberi: BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı (35) öldüren Mehmet Yıldız'ın (38) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı (35) öldüren Mehmet Yıldız'ın (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Yıldız hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Cinayeti planlamadığını söyleyen Yıldız, "Planlamış olsam kılık değiştirir, saklanırdım. Kameraların görmediği bir yer seçerdim. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde, nisan ayında, özel bir şirkette çalışan Aygül Yıldız, sabah işe giderken, yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi eşi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. Çift arasında tartışma yaşanınca Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabancayla Aygül Yıldız'a üç el ateş etti. Aygül Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Yıldız ise aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, bir çocuk annesi Aygül Yıldız'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BAŞINA TABANCA DAYADI Mehmet Yıldız'ın, Ayşelgül Yıldıız'ın yanına gelip konuşma anlarının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis, Mehmet Yıldız'ın, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Belirlenen yerde önlem alan ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Yıldız, polisin  1,5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu. Sorgulamasının ardından adliyeye çıkartılan Yıldız, tutuklandı. DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ile bazı yakınları, taraf avukatlarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu.'TEHDİT' İDDİASIDuruşmada söz verilen sanık Mehmet Yıldız, eşi tarafından aldırılan uzaklaştırma kararlarının kendisine geç bildirildiğini, bu durumdan, çocuğunu görmeye gittiğinde haberdar olduğunu belirterek, maktul ve ailesinin, kanunların kadınları koruduğunu söyleyerek sürekli kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Savunmasında, cinayeti planlayarak işlemediğini belirten Yıldız, "Planlamış olsam kılık değiştirir, saklanırdım. Kameraların görmediği bir yer seçerdim. Böyle olmasını istemezdim" dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Öldürülen Aygül Yıldız'ın babası Rafet Yıldırım,  sanığın pişmanlığının söz konusu olmadığını belirterek, "Her şeyi planlamıştır. Ses kayıtları bunu doğrulamaktadır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Olayda tasarlamaya yönelik söylemleri kabul etmediklerini ifade eden Mehmet Yıldız'ın avukatı, müvekkilinin bu yönde herhangi bir eyleminin olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.


Ağırlaştırılmış Müebbet, Mehmet Yıldız, Silah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Aygül'ü sokak ortasında öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Aygül'ü sokak ortasında öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika
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