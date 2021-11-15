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Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi

15.11.2021 11:29
Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi

Son dakika gündem haberi... BOLU Valiliği, Seben ilçesinde, DSİ Genel Müdürlüğü'nce planlanan 'Taşlıyayla Göleti ve Sulaması Projesi' kapsamında Ayman Yaylası'na kurulmak istenen taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi.

BOLU Valiliği, Seben ilçesinde, DSİ Genel Müdürlüğü'nce planlanan 'Taşlıyayla Göleti ve Sulaması Projesi' kapsamında Ayman Yaylası'na kurulmak istenen taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi. Kararı protesto eden köylüler, taş ocağı çalışmaları için bölgede bulunan iş makinelerinin önünü kesti.

Seben'deki Taşlıyayla Göleti'nden ilçe köylerine tarım için su taşınmasını sağlayacak proje kapsamında inşaat çalışmaları kapsamında, Ayman Yaylası bölgesinde taş ocağı kurulması planlandı. Bölgedeki ocaktan çıkarılan taşlarla projenin inşaatının gerçekleştirilmesi hedeflendi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taş ocağının kapatılacağı ve ağaçlandırma yapılacağı bilgisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından köylülere bildirildi.

DAVA AÇAN KÖYLÜLERDEN ALANDA PROTESTO Taş ocağının bulunduğu köylerde yaşayanlar ise taş ocağına karşı çıktı. Bölgede ağaçların kesildiğini belirten köylüler, inşaatın durdurulması için dava açtı. Bu kapsamda Bolu Valiliği de bölgedeki çalışmalar için ÇED raporunun gerekli olmadığı yönünde karar verdi. Bölgede ağaç kesme çalışmaları sürerken, köylüler de kararı protesto etti. İş makinelerinin önünü kesen köylüler, karara tepki gösterip, çalışmaları bir süre engelledi.'OLUŞAN TOZ CANLI HAYATINI TEHDİT EDECEK BOYUTTA'Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu'nca da bölgedeki çalışmalar incelendi. Kurul, çalışmaların teknik ve bilimsel saiklerden uzak olduğunu ve acilen durdurulması gerektiği belirtti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Projeye esas olan ocağın 550 metre güneybatısında yer alan ve hayvancılık faaliyeti için yararlanılan Ayman Yaylası, 460 metre güneyinde hayvan sürüleri ile yaban hayatının su ihtiyacını karşıladığı Akçakilise Deresi bulunmaktadır. Ayrıca hayvancılık faaliyetini sürdüren Ayman Yaylası mera alanı ve hayvan ağılları ocağın kurulmak istendiği alan ile Ayman Yaylası arasında kalmaktadır. Ayman Yaylası ve civar yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacının karşılandığı yüksek gerilim elektrik iletim hattı ocak alanına yaklaşık 60 metre mesafede bulunmaktadır. Taş ocağı faaliyetlerinde birçok işlemin sonucunda oluşacak olan toz, canlı sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmaktadır" denildi.'TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN KİRLENMELERE YOL AÇACAK'Toz nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Açığa çıkacak tozun bölgedeki ağaçların ve doğal bitki örtüsünün üzerine yerleşmesi sonucu bitkisel solunumu engelleyerek, doğal bitki örtüsü ve ağaçların kurumasına kadar olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Ayrıca tozun tane boyu küçüldükçe havada asılı kalma süresi uzadığından, civar yerleşim bölgelerine meteorolojik olarak taşınımıyla birlikte insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturacaktır. Yine taş ocağı faaliyetlerinde açığa çıkacak olan toz, geçimini hayvancılık faaliyetleriyle sürdüren yöre halkının su kaynağı olan ve bugünlerde ciddi anlamda kuraklık tehdidi altında olan Akçakilise Deresinde de telafisi mümkün olmayan kirlenmelere yol açacaktır."'ORMAN YANGINLARINA DAVETİYE ÇIKARABİLİR'

Açıklamanın devamında da "Ocak çalışmalarında başta patlatma olmak üzere tüm operasyonlarda açığa çıkacak olan çevresel gürültü, hayvancılık da veriminin azalmasına sebebiyet verecek, yakın yerleşim alanlarında yaşam konforunun düşmesine neden olacaktır. Ocak alanının açılması için kesilmesi muhtemel yüzlerce ağacın doğada yaratacağı tahribatsa cabasıdır. Ocak alanına 60 metre mesafede yer alan yüksek gerilim elektrik ilettim hattı ise ayrı bir tehlike barındırmaktadır. Olası kontrolsüz patlamalarda iletim hattının zarar görmesi durumunda, çevre yerleşim alanlarında enerji kesintisinin yaşanmasının yanı sıra, geniş ölçekli orman yangınlarına davetiye çıkarabilecektir" denildi.


Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Seben, Ocak, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı; köylüler tepki gösterdi - Son Dakika
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