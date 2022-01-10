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AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ - Son Dakika

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ

10.01.2022 12:06

KAYSERİ'de, 2018'de, aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasıyla aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan, 1132 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir'e (49), verilen 12 yıl hapis cezası kararına ailenin avukatı Seyit...

KAYSERİ'de, 2018'de, aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasıyla aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan, 1132 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir'e (49), verilen 12 yıl hapis cezası kararına ailenin avukatı Seyit Halil Yüzgeç itiraz etti.

Olay, 25 Mart 2018'de, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, 1132 gün sonra polise teslim oldu. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ile kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları Ahmet Üzüm ve Seher Çay da salonda hazır bulundu. Sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'i, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti. Karar sonrası kazada ailesini kaybeden Üzüm ailesinin yakınları ise karara tepki gösterdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Karar sonrası, kazada yakınlarını kaybeden Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Yüzgeç, itiraz dilekçesinde sanığına verilen cezayı az bulduğunu belirtti.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Samed Aydın SUN KAYSERİ, (DHA)-

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ
AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ
AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ
AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ
AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ
AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ

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Adnan Özdemir, Gürcistan, Kayseri, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS CEZASINA İTİRAZ - Son Dakika
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