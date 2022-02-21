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Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

21.02.2022 14:10

Rize'nin Güneysu ilçesinde 6 ay içerisinde 8 ferdini korona virüsten kaybeden Genç ailesi, 9'uncu aile üyesini de bugün toprağa verdi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde 6 ay içerisinde 8 ferdini korona virüsten kaybeden Genç ailesi, 9'uncu aile üyesini de bugün toprağa verdi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan Genç ailesi korona virüs nedeniyle 9'uncu ferdini kaybetti. Geçtiğimiz yıl 6 ay içerisinde 8 ferdini korona virüs sebebiyle kaybeden Genç ailesi, bu nedenle aşı için Sağlık Bakanlığından öncelik istemişti. Virüsün sebebiyet verdiği ölüm korkusuyla yaşayan aile 10 tane daha mezar yeri hazırlarken, Genç ailesi 'aşının gücüyle' kabus bitti derken Şenay Genç Yalçınkaya (36), geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Şenay Genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şenay Genç Yalçınkaya'nın cenazesi Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyündeki aile kabristanlığına yakın otoyolun üzerinde kılınarak defnedildi.

Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

(Osman Kubilay Küçükmustafa/ İHA)

Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay GENÇ AİLESİNİN KORONAVİRÜSTEN ÖLEN 9'UNCU FERDİ DE TOPRAĞA VERİLDİ GENÇ AİLESİNİN KORONAVİRÜSTEN ÖLEN 9'UNCU FERDİ DE TOPRAĞA VERİLDİ Aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi Aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

Ali Genç, Güneysu, Aralık, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aynı aileden 9'uncu kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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