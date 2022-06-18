Son dakika haberleri: Aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü

18.06.2022 17:24
Son dakika haberleri: Aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü

Gelen son dakika haberine göre ERZURUM'da, Fırat Işık (26), aynı evde yaşadığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ı (45) iddiaya göre Erdem İ. (32) ile birlikte görünce bıçakladı.

ERZURUM'da, Fırat Işık (26), aynı evde yaşadığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ı (45) iddiaya göre Erdem İ. (32) ile birlikte görünce bıçakladı. Yaralanan Ceylan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Fırat Işık ve Erdem İ. adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Fırat Işık, aynı evi paylaştığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın yanına geldi. Ceylan'ın, Erdem İ. ile beraber olduğunu gören Fırat I., bıçaklı saldırıda bulundu. Erdem İ., bıçak darbesinden kendini kurtarırken, Ceylan yaralandı. Kanlar içinde kalan Ayşecik Dağıstanlı Ceylan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan'ı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Fırat Işık ve Erdem İ.' yi gözaltına aldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro'da işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.


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Kaynak: DHA

Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü - Son Dakika

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