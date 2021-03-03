AYNI GÜN İÇERİSİNDE BEŞ KİŞİYİ DAHA BIÇAKLADIİlk olayın ardından öğle saatlerinde şüpheli Ahmad Samir H., alışverişe çıktığı öğrenilen Gana uyruklu Abdulkarim Issaka'yı da bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen ardından cadde üzerinde bulunan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Alphonsesus Chioguze'yı da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, yarım saat geçmeden 22 yaşındaki Sierra Leona uyruklu 25 yaşında ki Solomon Santos Conteh'i ve İstanbul'a gezmek için yanına geldiği öğrenilen arkadaşı Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura'ıdan Kağıthane Anadolu Parkı'nda önlerini keserek para istedi. İkilinin "üstümüzde verecek hiç para yok" demesi üzerine, şüpheli Ahmad Samir H., ilk önce Bangaura'yı sonrasında Conteh'i bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, ikilinin çantasını alarak olay yerinden kaçtı. Olaydan bir saat sonrasında şüpheli Ahmad Samir H., sokak arasında yürüyen 30 yaşındaki Necip Ağıl'ın arkasından yaklaşarak boğazından yaraladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİOlay ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin ilk eşkalini, sonrasında kimliğini tespit etti. Tespitlerin ardından polis ekipleri,6 kişiyi yaralayan şüpheliyi Beyoğlu'nda kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, Ahmad Samir H.'nin "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI
Şüphelinin Necip Ağıl'ın arkasından yaklaşıp boğazından yaraladığı, sonrasında Ağıl'ın yaralı halde yürüdüğü görüldü. Ayrıca şüphelinin cadde üzerinde gezinme anları da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.- İstanbul
Son Dakika › Güncel › AYNI GÜNDE 6 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... BİR KİŞİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika