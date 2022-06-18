Son dakika haberleri... Aynı mahallede 2 farklı yangın; traktör ve buğday arazisi yandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Aynı mahallede 2 farklı yangın; traktör ve buğday arazisi yandı

18.06.2022 15:47
Son dakika haberleri... Aynı mahallede 2 farklı yangın; traktör ve buğday arazisi yandı

Son dakika haberleri: MARDİN'in Derik ilçesinde aynı mahalledeki 2 farklı alanda çıkan yangında bir traktör ve 65 dönümlük ekili buğday arazisi yandı.

MARDİN'in Derik ilçesinde aynı mahalledeki 2 farklı alanda çıkan yangında bir traktör ve 65 dönümlük ekili buğday arazisi yandı.

Derik ilçesine 13 kilometre mesafedeki kırsal Adakent Mahallesi'nde öğlen saatlerinde saman paketlerini taşıyan T.Ö. yönetimindeki traktörde yangın çıktı. Dumanlar yükselen traktörün sürücüsü T.Ö., araçtan inerken samanlar yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürürken, traktör kullanılamaz hale geldi.Aynı saatlerde 65 dönümlük buğday ekili bir alanda çıkan yangına da itfaiye EKİPLERİ müdahale ederek söndürdü. Her 2 yangında ölen ya da yaralanan olmazken, traktör ve 65 dönüm arazi yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Aynı mahallede 2 farklı yangın; traktör ve buğday arazisi yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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