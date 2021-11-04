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Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi

04.11.2021 14:33

Son dakika habere göre Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, Yamalak Mahallesi'nde 02 Kasım tarihinde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Şentürk (72), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk ile konuşmak için evine gitti. Hüseyin Şentürk ile eşi arasındaki konuşma, tartışmanın ardından kavgaya dönüştü. Hüseyin Şentürk, yanında getirdiği silahla eşi Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk'ü vurarak olay yerinden ayrıldı. Hüseyin Şentürk olaydan sonra 35 AN 7529 plakalı aracına binerek mahalledeki pazar yerine giderek, aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Şentürk'ün pazar yerinde, Huriye Şentürk'ün evinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sevda Şentürk'ün ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Anne ve kızı toprağa verildi"

Hüseyin Şentürk tarafından silahla vurularak öldürülen, Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk Yamalak Mahalle Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eşini ve kızını öldürdükten sonra aynı silahla pazaryerinde kafasına sıkarak hayatına son veren Hüseyin Şentürk'ün ise Karacasu ilçesi Karacaören Mahallesi'nde toprağa verildiği öğrenildi.

Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi
Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi

Hüseyin Şentürk, Yamalak, Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızı toprağa verildi - Son Dakika


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