Son dakika haberleri... Ayrıldığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Göztepe'de özel bir hastanede çalışan kadın, boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, eski eşi G.M'nin çalıştığı hastaneye giden katil zanlısı, iddiaya göre burada eski eşi G.M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, eski eşi ve iki çocuğunun annesi G.M'yi bıçakladı.

G. M. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.