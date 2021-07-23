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Son dakika haberleri | Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı

23.07.2021 11:47

Son dakika haberlerine göre Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı Nişanlısının ayrılma kararını kabullenemeyince önce kendi sonra nişanlısı denize atladı İzmit Körfezi'nde çırpınan çifti görünce düşünmeden suya atlayıp kurtardılar Ölümden dönen genç çift hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin İzmit...

Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı

Nişanlısının ayrılma kararını kabullenemeyince önce kendi sonra nişanlısı denize atladı

İzmit Körfezi'nde çırpınan çifti görünce düşünmeden suya atlayıp kurtardılar

Ölümden dönen genç çift hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahilde nişanlısının ayrılma kararını kabullenemeyen genç kız denize atlayarak intihara kalkışınca peşinden de nişanlısı suya atladı. Suda çırpınan çifti o sırada sahilde gezen bir cankurtaran ve bir vatandaş suya atlayarak kurtardı.

Olay İzmit Seka Park alanında bulunan iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Y. ve nişanlısı Cansu Ü. (23), Seka Park'ta buluşarak konuşmaya başladı. Emre Y.'nin ayrılma kararını açıklamasının ardından durumu kabullenemeyen genç kız ise sahildeki kafelerde oturan yüzlerce kişinin gözleri önünde suya atlayarak intihara kalkıştı. Genç kızın suya atladığını gören Emre Y. de yüzme bilmemesine rağmen suya atlayınca birbirine sarılan çift denizde çırpınmaya başladı.

Boğulmak üzere olan çifti vatandaşlar kurtardı

Genç çiftin suda çırpınarak boğulmak üzere olduğunu gören ve o sırada sahilde gezintide olan Burak Tomak adlı cankurtaran ise elbiselerini çıkararak suya atladı. Tomak'ın peşinden atlayan Seyit Öney adlı bir vatandaşın da yardımıyla denizden rıhtıma çekilen genç çift, vatandaşların sarkıttığı ip yardımıyla denizden çıkarıldı. Aşırı miktarda su yuttuğu belirlenen Emre Y. baygınlık geçirirken, nişanlısı Cansu Ü. ise sırılsıklam halde gencin başında gözyaşı döktü.

Genç çift hastaneye kaldırıldı

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye cankurtaran, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla ambulansa alınan baygın haldeki Emre Y. ve nişanlısı Cansu Ü., ilk müdahalelerinin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı
Son dakika haberleri | Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı
Son dakika haberleri | Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı
Son dakika haberleri | Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı - Son Dakika


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