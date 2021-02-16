Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahıstan ilginç savunma Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahıstan ilginç savunma Açıklaması

16.02.2021 13:54
Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahıstan ilginç savunma Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıs, gazetecilerin, "Neden öldürdünüz" sorusuna, "Namus meselesi" diyerek cevap verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36), 4 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E. ile yaşadıkları eve geldi. Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Çetin'i öldürdü. Halim E., daha sonra Hacer Çetin'in cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.'yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.

"Namus meselesi"

Hacer Çetin'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan Halil E. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna cevap veren şahıs, "Namus meselesi" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahıstan ilginç savunma Açıklaması
Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahıstan ilginç savunma Açıklaması
Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahıstan ilginç savunma Açıklaması
Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahıstan ilginç savunma Açıklaması

Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahıstan ilginç savunma Açıklaması - Son Dakika


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