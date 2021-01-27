Aytemiz Alanyaspor'dan kanat takviyesi
27.01.2021 18:33
Aytemiz Alanyaspor ara transfer döneminde 20 yaşındaki kanat oyuncusu El Mami Tetah'ı 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Aytemiz Alanyaspor
ara transfer döneminde 20 yaşındaki kanat oyuncusu El Mami Tetah'ı 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak kanat takviyesi yapan Alanyaspor, Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar'da forma giyen ve Moritanya U20 Milli Takımı'nda da oynayan kanat oyuncusu 20 yaşındaki El Mami Tetah'ı kadrosuna kattı.Tetah ile 4,5 yıllığına anlaşma sağlayan Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar'da forma giyen kanat oyuncusu 2001 doğumlu El Mami Tetah ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Moritanya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen El Mami Tetah, U20 Afrika Kupası hazırlıkları için şu an ülkesinde bulunuyor. Tetah, şampiyonanın ardından takımımıza katılacak" denildi.
- Antalya
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