Son dakika haberleri | Ayvalık'ta kazaya karışan sürücü, aracını bırakıp gitti

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Cunda Adası'ndan ilçe merkezine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ADS 803 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tulga Kırcaroğlu'nun kullandığı 10 T 3951 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Kırcaroğlu yaralandı. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, başka bir taksiye binerek şoförden kendisini İzmir'in Bergama ilçesine götürmesini istedi. Taksicinin, kazaya karışan arkadaşının yanına gideceğini söylemesi üzerine araçtan inen bu kişi daha sonra izini kaybettirdi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince diğer sürücünün yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma ise sürüyor.

Son Dakika

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi

Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor

Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk

Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı

Evinde ölü bulunan 140 kiloluk adamın cesedi vinçle çıkartıldı

Son Dakika! Diyanet tartışma yaratan Heybeliada'daki binayı pandemi hastanesi olması halinde iade etmeye hazır

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu

Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor

Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü