Son dakika haberleri | Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı

09.04.2021 21:43

Gelen son dakika haberlerine göre Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü korona virüs tedbirleri nedeniyle yalın bir çelenk sunumu ile gerçekleştirildi.

Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü korona virüs tedbirleri nedeniyle yalın bir çelenk sunumu ile gerçekleştirildi.

Ayvalık'ta, saat 09.30'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sarımsaklı'da bulunan Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının bir ağızdan okunmasıyla sona erdi.

Törende; Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Murat Büyükusta, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Demokrasi ve Atılım Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç, gaziler, şehit aileleri, ilçede görev yapan polis memurları hazır bulundu.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllardaki coşkunun olmadığı tören, polis memurlarının Atatürk anıtı önünde çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Son dakika haberleri | Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
Son dakika haberleri | Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
Son dakika haberleri | Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı
Son dakika haberleri | Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı

Hisarcık, Ayvalık, Tören, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı - Son Dakika


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