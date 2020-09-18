Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan orman yangını söndürüldü.
Kırsal Bağyüzü Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine yangın yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Ayvalık'taki orman yangını söndürüldü - Son Dakika