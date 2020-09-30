Son dakika haberleri... Azerbaycan 4 günlük çatışma bilançosunu açıkladı: 2 bin 300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'den itibaren devam eden Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin bilançoyu açıkladı. Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan kuvvetlerine ait, 130 tank ve diğer zırhlı araç, 25 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmaların 4'üncü gününe girilirken, Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 4 günlük bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusu çatışmaların başından bu yana 2 bin 300 Ermeni askerinin etksizi hale getirmiştir" ifadelerine yer verildi .

ERMENİSTAN ORDUSU YERLE BİR EDİLDİ

Bakanlık bugüne kadar Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerine ait yaklaşık 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top, roketatar, havan mermisi, 25 hava savunma sistemi, 6 kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar aracı ve 55 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.