Karadeniz semalarında panik anları! Azerbaycan'a ait helikopter Giresun'a acil iniş yaptı - Son Dakika

Karadeniz semalarında panik anları yaşandı. Azerbaycan'dan Merzifon'a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Giresun Valisi Enver Ünlü de acil iniş yapan helikopterle ilgili açıklamada bulundu. Kaza kırımın söz konusu olmadığını belirten Ünlü, "Sahile zorunlu iniş yapmış, bir sıkıntı yok. Helikopterler iki taneymiş, diğeri Merzifon'a devam etmiş. 6 mürettebat Tirebolu'da, onları misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.