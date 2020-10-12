Son dakika haberleri | Azerbaycan, askerleri için mobil ikmal noktaları oluşturdu
12.10.2020 14:07
Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonlara katılan askerler için mobil ikmal noktalarının oluşturulduğunu bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonlara katılan askerler için mobil ikmal noktalarının oluşturulduğunu bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmaya katılan askerler için mobil ikmal noktalarının oluşturulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlara katılan askerlerin tedarik sorunlarının ön planda tutulduğu ve sorunlara karşı zamanında harekete geçildiği ifade edildi. Ayrıca cephane, yakıt ve uygun yiyecek gibi ihtiyaçların gün içerisinde kesintisiz olarak mobil noktalar tarafından sağlandığı belirtildi.
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