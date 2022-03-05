Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

05.03.2022 12:44

- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Bayramov, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme de gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

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Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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