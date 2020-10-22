Son dakika haberleri! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kurtarılan yeni yerleri açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kurtarılan yeni yerleri açıkladı
22.10.2020 17:57
Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrayıl'da bazı yeni kurtarılan köylerin isimlerini açıkladı. Aliyev resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muzaffer Azerbaycan Ordusu Fuzuli bölgesinin Mollaveli, Yukarı Refidinli, Aşağı Refidinli, Cebrayıl bölgesinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli, Derzili köyleri işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerine yer verdi.
-İHA-
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