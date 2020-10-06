Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.

Çavuşoğlu ve Bayramov'un Dağlık Karabağ'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

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