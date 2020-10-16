Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli bölgesinin Arış, Cebrayıl bölgesinin Doşulu, Hocavend... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli bölgesinin Arış, Cebrayıl bölgesinin Doşulu, Hocavend...
16.10.2020 00:59
Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli bölgesinin Arış, Cebrayıl bölgesinin Doşulu, Hocavend bölgesinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraquz köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
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