Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaralı askerleri ziyaret etti

11.11.2020 16:23
Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaralı askerleri ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'nın da hazır bulunduğu ziyarette askerlere gösterdikleri kahramanlıklar için teşekkür etti.

2. Karabağ savaşının tarihte Azerbaycan'ın şanlı zaferi olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, zaferin kazanılması için tüm halkın birlik ve dayanışma gösterdiğini kaydetti.

Aliyev, yıllardır ata yurtlarından uzakta yaşamak zorunda kalan ve "kaçkın" diye nitelendirilen vatandaşların artık bu isimden kurtulduğunu, onların kısa zamanda yurtlarına döneceklerini bildirdi.

Devlet olarak o kişilerin geri dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Aliyev, "Fakat ilk olarak güvenlik önlemleri alınmalıdır. Düşman o bölgelerin neredeyse her yerine mayın döşedi. Şimdi mayın temizleme süreci başlamalıdır. Bu işe uluslararası kuruluşları da dahil edeceğiz. Çünkü bunu kısa sürede yapmak için kendi olanaklarımız kısıtlıdır. Öncelikle güvenlik, ardından altyapı, ardından diğer tüm imar sorunları çözülecektir." dedi.

Aliyev, tarihi anlar yaşadıklarını, insanların sokaklarda coşkuyla zaferi kutladığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu bayram, bizde olduğu gibi kardeş Türkiye'de de kutlanıyor. Bu doğaldır. Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz. Bugünlerde değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a defalarca teşekkürlerimi belirttim. Dün telefonda konuştuk, tekrar teşekkür ettim. Türkiye'nin manevi ve siyasi desteği zaferimizde büyük rol oynadı. Türkiye'nin bize gösterdiği destek ve dayanışma Azerbaycan halkı tarafından çok takdir edilmektedir."

Azerbaycan'da yeni bir dönem başladığını söyleyen Aliyev, yaralı askerlerin iyileşmesi, onların daha sonraki hayatlarının iyi olması, şehit ailelerinin sorunlarının çözülmesi konusunda her şeyi yapacaklarını bildirdi.

Aliyev, çatışmalarda ele geçirilen Ermenistan ordusuna ait araç ve silahları Bakü'ye getireceklerini ve sergileyeceklerini bildirdi.

Ziyarette, çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan askerleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Dağlık Karabağ, İlham Aliyev, Azerbaycan, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika


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