Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur"

11.10.2020 11:55
Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev:

Son dakika gündem haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın devlet düzeyindeki terör politikasının sürdüğünü, Erivan yönetiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

"Ermenistan'ın durdurulması gerek." diyen Hacıyev, Ermenistan'ın sivil nüfusa yönelik saldırısını "vandalizm ve barbarlık" şeklinde nitelendirerek saldırının Azerbaycan halkına karşı yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti.

Hacıyev, "Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, bir operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: 'Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur' - Son Dakika

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