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Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı

19.08.2021 11:27
Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Azerbaycan'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Azerbaycan'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Başkent Bakü'de ve diğer illerde sabah saatlerinden itibaren camilere giden Azerbaycanlılar, Hazreti Hüseyin ve yakınlarını Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek andı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği camilere sadece aşı kartı olan kısıtlı sayıda kişi alındı.

Etkinliklere katılanlar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Ülkede birkaç yıldır uygulanan muharrem ayında kan bağışı kampanyası, bu yıl da devam ettirildi.

Muharrem ayı, Azerbaycan'da yas ayı olarak kabul ediliyor, bu ayda düğün ve eğlenceler düzenlenmiyor. Aşure gününde birçok iş yerinde öğlene kadar kepenkler kapalı tutuluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı
Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı
Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı
Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı
Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı

Hz Muhammed, Azerbaycan, Kerbela, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika


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