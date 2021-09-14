Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatı hava operasyonlarıyla devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı havadan düzenlenen operasyonlarla sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının havadan helikopterle düzenlenen operasyonlarla devam ettiği belirtildi. Tatbikatın planına uygun olarak havadan helikopter yardımıyla operasyon alanına inen özel kuvvet askerlerinin "operasyon alanında güvenliği sağlamak" ve "tahliye operasyonları" gibi görevleri başarılı bir şekilde icra ettikleri aktarıldı.

Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)