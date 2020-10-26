Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası basına Ermenistan propagandası konusunda uyarı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası basına Ermenistan propagandası konusunda uyarı

26.10.2020 11:03
Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası basına Ermenistan propagandası konusunda uyarı, System.String[]

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kurgulanmış görüntülerle Azerbaycan'a yönelik kara propaganda yürüttüğünü belirterek, "Ermenistan, askerlerini ve PKK'lı teröristleri kullanarak Ermeni sivil nüfusuna karşı savaş suçları işleyip propaganda yoluyla...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kurgulanmış görüntülerle Azerbaycan'a yönelik kara propaganda yürüttüğünü belirterek, "Ermenistan, askerlerini ve PKK'lı teröristleri kullanarak Ermeni sivil nüfusuna karşı savaş suçları işleyip propaganda yoluyla Azerbaycan'ı sorumlu göstermeye çalışabilir." dedi.

Hacıyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirmesine ve söz konusu teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ve ardından resmi adreslerden ivedi bir şekilde silinen bir fotoğrafa değinen Hacıyev, "Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Savunma Bakanı'nın Ermeni askerleriyle birlikte bir fotoğrafını yayınlamıştı. Fotoğrafta Ermenistan savunma bakanının yanında oturan çıplak ayaklı bir Ermeni askerinin askeri üniformasının, Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinin askeri üniformasıyla aynı olması ciddi şüpheler uyandırmıştır. Fotoğraflar, dakikalar sonra Ermenistan'ın resmi sitelerinden silindi." dedi.

Ermenistan'ın daha önce de benzer kurgu görüntüler hazırladığına dikkati çeken Hacıyev, "Ermenistan'ın bir süre önce Azerbaycan'a ait askeri üniformalar içindeki yabancı paralı askerler hakkında tamamen profesyonel olmayan bir video hazırladığını, Azerbaycan tarafında paralı askerlerin savaşıyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığını hatırlatmak isteriz. Bazı etkili medya kuruluşlarının gerçeği doğrulamadan bu yanlış bilgilere atıfta bulunması talihsiz bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntülerde Ermeni askerlerinin bulunmasının, manipülasyon amaçlı görüntülerinin Ermenistan Savunma Bakanlığı öncülüğünde hazırlandığına kanıt olduğunu anlatan Hacıyev, "Hadrut bölgesinde iki Ermeni savaş esirinin öldürülmesinin görüntüleri de aynı zamanda Ermenistan Savunma Bakanlığı ve bağlı yapılarının zengin yaratıcı yeteneğinin bir sonucudur. Bunun ciddi bir soruşturma yapılmadan BBC'nin internet sitesinde yayınlanması çok talihsiz bir durumdur." dedi.

Hacıyev, Ermenistan yönetiminin herhangi etik veya ahlaki bir kısıtlamaya sahip olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ermenistan, askerlerini ve PKK'lı teröristleri kullanarak Ermeni sivil nüfusuna karşı savaş suçları işleyip propaganda yoluyla Azerbaycan'ı sorumlu göstermeye çalışabilir. Savaşta öldürülen ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin askeri üniforması giyen PKK'lı teröristler, Azerbaycan tarafında savaşan paralı askerler olarak gösterilebilir. İşgal altındaki topraklarında yaşayan Ermeni sivil halkı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ve cunta rejiminin bu tür potansiyel provokasyonlarına karşı tetikte olmaya, askeri tesislerden uzak durmaya çağırıyoruz."

Azerbaycan'ın Ermenistan sivil halkı ile hiçbir sorunu olmadığının altını çizen Hacıyev, Azerbaycan tarafından kontrol edilen topraklara geçmek isteyen sivil nüfusa ve Ermenistan askerlerine gerekli tüm insani desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası basına Ermenistan propagandası konusunda uyarı - Son Dakika

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