Son dakika haberleri... Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı

Son dakika dünya haberi: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

Son dakika haberleri... Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt  veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

Azerbaycan Ordusu tarafaından öldürülen Ermeni askerlerinin listesi:

Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu

Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu

Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu

Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu

Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu

Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu

Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu

Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu

Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu

Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu

Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu

Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu

Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu

Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu

Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu

Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA,  imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.


Son dakika haberleri... Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı
Son dakika haberleri... Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı

Ermenistan, Azerbaycan, Ermeni, Sabah, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 01:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı - Son Dakika Dünya

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