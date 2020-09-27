Azerbaycan Savunma Bakanlığı hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattığını duyurdu.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada "Azerbaycan Ordusu birlikleri Terter-Ağdam, Fizuli-Cebrayil istikametinde ve Murovdağ dağlık bölgesi istikametinde Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştır. Roket, topçu birlikleri ve hava birlikleri düşman komuta noktalarına karşı saldırıya geçmiştir. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edilmiştir. Cephe hattının tamamı boyunca şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır." denildi.