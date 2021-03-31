Azerbaycanlı 15 pediatri doktoru, Ankara Şehir Çocuk Hastanesine eğitime gönderilecek.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğine bağlı Araştırma Pediatri Enstitüsü ile Ankara Şehir Çocuk Hastanesi arasında daha önce imzalanan niyet beyanı kapsamında 15 Azerbaycanlı doktor Türkiye'de yaklaşık 6 ay eğitim görecek.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, Türkiye'ye gidecek doktorlarla bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu, başarılar diledi.

Bayramlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında bir dizi reformlar başlattıklarını, en önemli konulardan birinin doktorların tıbbi bilgi ve becerilerinin üst düzeye çıkartılması olduğunu bildirdi.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını söyleyen Bayramlı, "Bundan sonraki reformlarımızda Türkiye'nin tecrübesinden istifade edeceğiz. Başta Sağlık Bakanı (Fahrettin Koca) olmak üzere tüm yetkililer bize ciddi destek veriyor. Bizim doktorlarımızın bilgilerinin artırılması açısından tüm kapılar yüzümüze açık." dedi.

Bayramlı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının eğitim için giden 15 Azerbaycanlı doktorun konaklama giderlerini de karşılayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum. Gönderdiğimiz genç doktorlarımızın bilgi ve tecrübelerini artırarak döneceklerine ve tecrübelerini burada diğer doktorlarla paylaşacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.