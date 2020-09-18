Son dakika haberleri | Azerbaycanlı iş kadınından Van'a kozmetik fabrikası sözü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Azerbaycanlı iş kadınından Van'a kozmetik fabrikası sözü

Bir son dakika haberine göre Azerbaycanlı iş kadınından Van'a kozmetik fabrikası sözü US Fuarcılık tarafından ilki gerçekleştirilen 'Beautylife Expo Estetik Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'na katılan Azerbeycanlı İş Kadını Hale Oruçoğlu, Salon Güven Güzellik Salonu sahibi Nuri Diyatlı ile birlikte Van'da bir...

Azerbaycanlı iş kadınından Van'a kozmetik fabrikası sözü

VAN - US Fuarcılık tarafından ilki gerçekleştirilen 'Beautylife Expo Estetik Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'na katılan Azerbeycanlı İş Kadını Hale Oruçoğlu, Salon Güven Güzellik Salonu sahibi Nuri Diyatlı ile birlikte Van'da bir kozmetik fabrikası kuracaklarının müjdesini verdi.

Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen birinci 'Beautylife Expo Estetik Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı' renkli görüntülere sahne olurken, fuara katılan Azerbeycanlı İş Kadını Hale Oruçoğlu, Van'daki bayileri Salon Güven Güzellik Salonu ile birlikte ilde yatırım yapacağının müjdesini verdi. Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz'ın Van'da yatırım yapma davetini kabul eden Oruçoğlu, en kısa zamanda gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi. 22 yıldır meslekte olduğunu ve cilt bakımı ürünlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Oruçoğlu, aynı zamanda eğitmenlik yaptığını söyledi. Van'a gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Oruçoğlu, "Van'da güzellik sektöründe iyi bir potansiyel var. İnşallah her şey daha güzel olacak. Fuarda Rehoc Grubun cilt bakım ürünlerini tanıtacağız ve aynı zamanda işlemler yapacağız. Tek seansta bir ciltte nasıl fark oluşturduğunu, kısa sürede ne yapabileceğimizi göstereceğiz" dedi.

Uzun yıllardan beri ürünlerinin salon güven eliyle kullanıldığını dile getiren Oruçoğlu, "Yatırım için ilk başta Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, benden söz aldı, bizde kendisinden söz aldık. Burada yatırımlarımızı yapıp, yeni ürünler üretip, yeni bir ticaret kapısı açmak olur diye düşünüyoruz. Çok büyük yatırımlar yaptım. Şuanda yeni bir üretim kurumu açıyorum. Aslında böyle ortamlarda yatırım yapmayı seviyorum. İnşallah en kısa zamanda Van projemizi de hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Van'da her türlü yatırımın yapılabileceğine de dikkat çeken Oruçoğlu, "Van'da ne yaparsak olur. Doğru projeyle, doğru yolda ilerlersek ki bizim sınır kapımız var. Eğer o yolda ilerlersek, çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Ben tekrardan gösterilen misafirperverlikten dolayı herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Salon Güven Güzellik Salonu sahibi Nuri Diyatlı ise 7 yıldır Rehoc ürünlerini Vanlılarla buluşturduklarını belirtti. Diyatlı, "Van'da bir kozmetik fabrikası kurup, ürünleri hem ithal edip hem de yerli piyasaya, Doğu Anadolu Bölgesine daha rahat ulaştırma imkanı sağlamanın sözünü aldık. Hale hanımda girişimcilik ruhu yüksek biri olduğu için Van'da bu kozmetik boşluğunu gördü ve bunun için ciddi düşünceleri var. İran piyasasına girmek istiyoruz. Çünkü İran'da kozmetik çok ünlü. Rağbet gören bir sektör olduğu için bizde bu sektörde bir eksikliği gidermek istiyoruz. Bunun yanında kalkınmaya yönelik bir ilde insanlara iş, AŞ kapısı açarsak ne mutlu bize. Doğu Anadolu gibi aç ve kalkınmaya yönelik bir piyasaya, İran gibi bir ülkeye sınırken bunu avantaja çevirmek çok mantıklı. Ama burada yatırım yapmak için devletimizin desteğini bekliyoruz" dedi.

Son dakika haberleri | Azerbaycanlı iş kadınından Van'a kozmetik fabrikası sözü

Yatırım, Estetik, Expo, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Azerbaycanlı iş kadınından Van'a kozmetik fabrikası sözü - Son Dakika

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