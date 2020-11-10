Azerbaycanlı profesör Selçuk Bayraktar'ın "Milli kahraman" ilan edilmesini istedi - Son Dakika

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da ilerlemesine büyük katkısı olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın "milli kahraman" ilan edilmesini teklif etti.

Azerbaycan'ın bugün Ermenistan'a karşı zafer ilanının ardından başlayan kutlamalar bütün ülkede büyük bir coşkuyla devam ediyor. Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, Azerbaycan ordusunun cephede ilerleyişine büyük katkı sağlayan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar için övgü dolu sözlerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İbadoğlu, "Selçuk Bayraktar Şuşa'nın işgalden kurtarılması dolayısıyla bizi tebrik etti. Teşekkür ederiz çünkü onun çok büyük emeği var. Selçuk Bayraktar'a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı, Sonra da Milli Kahraman adı verilmesini teklif ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)