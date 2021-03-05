Son dakika haberleri | Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

05.03.2021 19:18

Gelen son dakika haberlerine göre Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi FETÖ'den 5 yıl hapse çarptırılan Gurbanoğlu ev hapsine çarptırıldı Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu yargılandığı davada, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım' etme suçundan...

Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

FETÖ'den 5 yıl hapse çarptırılan Gurbanoğlu ev hapsine çarptırıldı

İSTANBUL - Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu yargılandığı davada, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım' etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Mahkeme, Gurbanoğlu'nun ev hapsine çarptırılmasına hükmetti.

İş adamı Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu ile çok sayıda avukatı hazır bulundu. Duruşmaya sanık Gurbanoğlu'nun ailesi ve arkadaşı olan türkücü Mahsun Kırmızıgül izleyici olarak katıldı.

Mütalaa celse arasında açıklandı

Duruşma savcısı, celse arasında dava dosyasına sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Mütalaada, sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delil bulunmadığı kaydedildi. Gurbanoğlu'nun yurtdışında bulunan okul ile derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunduğunun sabit olduğunun anlatıldığı mütalaada, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan mütalaada, Gurbanoğlu'nun hakkında tahliye edilerek hakkında yurtdışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.

Gurbanoğlu savunmasında beraatini talep etti

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Gurbanoğlu, Fetullah Gülen ve örgüte hiçbir zaman yardımının bulunmadığını, kendisine ait gemilerin limanlarda durması nedeniyle çalışanlarının maaş alamadığını söyledi. Gurbanoğlu savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Gurbanoğlu'nun beyanlarının tamamlanmasının ardından savunma yapan avukatları beraate ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun eylemlerinin yardım kapsamında kaldığını belirten mahkeme heyeti, Gurbanoğlu'nu 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gurbanoğlu'nun tahliyesine karar veren heyet, oy çokluğuyla ev hapsine çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, oy birliğiyle Gurbanoğlu hakkında yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Gurbanoğlu'nun yakınları kararı sevinçle karşıladı. Kimi kararın ardından gözyaşı döküp birbirine sarılırken, kimi sloganlar attı.

"Ev hapsi son derece katı bir karar"

Duruşmanın ardından açıklama yapan türkücü Mahsun Kırmızıgül, "Bunların hiçbirisini hak etmedi Mubariz. Açıkçası çok sevinmedim ben. Bunca zaman içeri tıkılması anlamsız. Sebepsiz yere, yalan yanlış beyanlarla bu ülkeyi bu kadar seven bir insanın içeriye tıkılması çok yanlış bence. Ev hapsi son derece katı bir karar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi
Son dakika haberleri | Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi
Son dakika haberleri | Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi
Son dakika haberleri | Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Mubariz Gurbanoğlu, Terör, Azeri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, 1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğu için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme         
18:34
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:39:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei