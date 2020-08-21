Son dakika haberleri: AZERİ SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SALİFOV'U ÖLDÜREN ZEYRALOV: SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM - Son Dakika

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, Antalya'da bir otelde yemek yerken öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yakın koruması Khayn Zeyralov'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Nadir Salifov ile birlikte büyüdüklerini anlatan Zeyralov'un, "Kendisini hiç sevmiyordum. Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Kendisinin korumalığını yaptım, yıllarca katlandım. Ama sevmiyordum. Sevmeye sevmeye bu işi yapmıştım. Sevmediğim için de öldürdüm" dediği öğrenildi. Khayn Zeyralov, cinayeti işlediği sırada Amır Hamidli'nin ise dışarıda araçta kendisini beklediğini anlattı. Öte yandan Nadir Salifov'un başından iki mermi giriş çıkışı olduğu da belirlendi.

SERİK ADLİYESİ'NE GETİRİLDİLERAntalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra Serik'e gönderilen Khayn Zeyralov ile Amır Hamidli, Serik Adliyesi'ne getirildi. İki şüpheli polis Shortland zırhlı aracı içerisinde getirildikleri Serik Adliyesi'ne bodrumda bulunan otoparktan asansörle giriş yaptı.