Son dakika haberleri: Azeri suç örgütü lideri otelde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Azeri suç örgütü lideri otelde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Azeri suç örgütü lideri otelde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Azerbaycan uyruklu "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov, Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Azeri suç örgütü lideri otelde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ANTALYA - Azerbaycan uyruklu "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov, Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saat 12.00 sıralarında Boğazkent turizm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir Salifov bulunduğu otelde yemek yediği arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak, başından vuruldu. Tek kurşunlar kanlar içinde yere yığılan Salifov için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden mafya liderinin cesedi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Azeri asıllı Salifov'u başından vuran şüpheli ise Antalya-Denizli kara yolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Azeri suç örgütü lideri otelde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Azerbaycan, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:30

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Azeri suç örgütü lideri otelde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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