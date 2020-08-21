Son dakika haberleri | Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi Antalya'da bir otelde yemek yiyen "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'u başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da bir otelde yemek yiyen "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'u başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gece saat 00.00'da Serik ilçesindeki Boğazkent turizm merkezinde meydana geldi. Nadir Salifov bulunduğu otelde yemek yediği arkadaşı tarafından silahla başından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Salifov için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden mafya liderinin cesedi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Azeri asıllı Salifov'u başından vurduğu iddia edilen şüphelilerden yakın koruması Khayn Z. ve şoförü Amır H., Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara karayolunda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri | Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:19

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Azeri suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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