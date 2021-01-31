Azez'deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Azez'deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi

Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralıların sayısı 24'e yükseldi.

Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralıların sayısı 24'e yükseldi. Suriye'nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 24 kişinin de yaralandığı patlamada çevredeki araç ve binalar hasar gördü. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. -İHA-

Son Dakika

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı

Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği! Rakibin gol atmasına engel olmadılar

Av tüfeğini boynuna dayayan şahıs, Özel Harekat Polisi tarafından etkisiz hale getirildi

Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu

Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü

Sosyal medyada infial yaratan video! Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil