Azez'deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralıların sayısı 24'e yükseldi.
Suriye'nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 24 kişinin de yaralandığı patlamada çevredeki araç ve binalar hasar gördü. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
-İHA-
Kaynak: İHA
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