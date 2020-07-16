Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma - Son Dakika

Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade vererek yeniden beraatini talep etti.

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade vererek yeniden beraatini talep etti.

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3 Temmuz ana davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Davada Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 20 sayfalık yazılı savunma sundu. Başkan Yıldırım, savunmasında daha önce de dile getirdiği 'Ne şikesi kardeşim memleket elden gidiyor' sözlerini yineledi.

AZİZ YILDIRIM, KENDİSİNE YÖNELTİLEN SUÇLARI KABUL ETMEDİĞİNİN ALTINI ÇİZEREK, ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bu gerçek mahkemenizce de tespit edilmiştir ve beraatime karar verilmiştir. 2011 yılında savcılıkta ifade verdiğimde de 'Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe olacaktır' dedim. Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Ben halen aynı noktadayım. Ama suçlamada bulunan kişiler kaçmakta ve inlerinde saklanmakta, saklandıkları inlerinde kafalarını dışarı çıkaramamaktadırlar. Önemle tekrar ifade ederim ki; bu davanın amacı, toplumsal kaos oluşturmak, futbol camiasında etkin olmak, büyük ve yüksek, asil Fenerbahçe'yi yıpratmaktır. Ancak Türk toplumu var oldukça Fenerbahçe hep var olacak, şerefli mazisi ile yaşamaya devam edecektir.

Tüm bu değerlendirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak FETÖ kumpası sonucu açılan huzurdaki dava dosyasından benim ve arkadaşlarımın yeniden beraatine karar verilmesini arz ve talep ederim."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma - Son Dakika
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