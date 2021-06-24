Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz.
24.06.2021 13:11
Gelen son dakika haberlerine göre Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz.
Aziz Yıldırım: " Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz. Nihat Özdemir'i atana kadar içeride FETÖ'cü üyeler var, onları atın." - İSTANBUL
Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: 'Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz. - Son Dakika Spor
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