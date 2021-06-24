Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu.

Aziz Yıldırım: "Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu. Biz dünya yıldızlarını aldık. Senden beklentimiz bu. Para yok diyorsan, bırak kardeşim. Sende para çok, seni o yüzden seçti bu insanlar" - İSTANBUL