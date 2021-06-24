Aziz Yıldırım: "Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu. Biz dünya yıldızlarını aldık. Senden beklentimiz bu. Para yok diyorsan, bırak kardeşim. Sende para çok, seni o yüzden seçti bu insanlar" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: 'Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu. - Son Dakika Spor