Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da katıldığı toplu açılış töreni ile hizmete açılan Aziziye Engelsiz Yaşam Merkezi, ilk ev sahipliğini Geleneksel Türk Sanatları buluşması için yaptı.

Aziziye Belediyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle açılan Geleneksel Türk Sanatları Davetli Ulusal Karma Sergisi'ne bölge illerinden çok sayıda üniversitenin katılımı sağlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın da katıldığı açılışın kurdelesi, Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve diğer davetliler tarafından kesildi. Karma sergi kapsamında oluşturulan Workshop atölyelerini gezen heyet, Tezhip, Ebru, Hüsn-i Hat, Minyatür, Deri ve Cilt Sanatı eserlerinin yapılışını izleme fırsatı buldu.

Orhan: Büyük mutluluk yaşıyoruz

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin işbirliğiyle organize edilen davetli ulusal karma serginin ilçede bir ilk olduğuna dikkati çekerek, "Açılışını geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bugün ilk organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Geleneksel Türk Sanatları, bizim asırlar öncesine dayanan kültürümüzü yansıtıyor ve yaşatıyor. Dolayısıyla Aziziye Belediyesi olarak böyle bir organizasyona hem ortaklık ediyor ve hem de ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne, bizim de paydaşı olduğumuz bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyor, sergimize katılan bölgemizin diğer üniversitelerine de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Kamil Aydın'dan teşekkür

Kamu kurum ve kuruluşların il ve ilçe müdürleri ile STK temsilcilerinin de katıldığı sergide, öğretim görevlileri, öğrenci ve kursiyerlerin hazırladığı Geleneksel Türk Sanatları eserleri birer-birer incelenirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise, yoğun katılım ve sergiye gösterilen ilginin hayli dikkat çekici olduğunu belirtti. Kamil Aydın, "Birçok sergide bulundum, ancak böylesine renkli, canlı ve göz kamaştıran eserlerin bir arada bulunduğu sergiyi ilk kez geziyorum. Öncelikle Aziziye Belediye Başkanımızı hem ilçeye kazandırılan Engelsiz Yaşam Merkezi ve hem de İbrahim Çeçen Üniversitesi ile birlikte böylesine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdikleri için kutluyorum, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Sergi 30 Temmuz'a kadar açık

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Prof. Dr. Kamil Aydın'a ahşap üzerine yakma sanatıyla "Besmele-i Şerif ve Kelime-i Tevhid" yazılı Ay Yıldızlı tablo hediye ederken, açılış programının sonunda ayrıca katılımcılara sertifikaları da verildi.

Aziziye Belediyesi'nin paydaşı ve ev sahibi olduğu Geleneksel Türk Sanatları Davetli Ulusal Karma Sergisi, Dadaşkent'teki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 30 Temmuz'a kadar açık kalacak. - ERZURUM