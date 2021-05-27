Son dakika haberleri! Babacan'a "Davanı sattın" tepkisi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Babacan'a "Davanı sattın" tepkisi

27.05.2021 17:36

Son dakika haberler: - Babacan'a "Davanı sattın" tepkisi Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Davanı sattın" tepkisiyle karşılaştı.

- Babacan'a "Davanı sattın" tepkisi

İZMİR - Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Davanı sattın" tepkisiyle karşılaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir il binasının açılışına katılmak üzere İzmir'i ziyaret etti. Açılışta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, daha sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı'na da yürüyerek gitti. Yol boyunca esnaflarla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Babacan'ın esnaflarla sohbet ettiği sırada sokaktan yürürken konuşmaya başlayan vatandaş, "Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. Eleştiri hakkımız var. Onu satan, yarın arkadaşını satar. Bu bir gerçek" dedi. Şahıs, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Esnaf, yol çalışmalarından dertli

Öte yandan Babacan'ın Halit Ziya Bulvarı'ndaki esnaf ziyareti sırasında bazı esnaflar da İzmir'deki yol çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini yöneltti. Hasan Yılmazel isimli esnaf, "17 günlük kapanma bitti. Tam iş yapacağız diye düşünürken, yol çalışması başladı" derken, Aylin Yılmaz isimli esnaf da, "Kapanma döneminde yol çalışması başlar diye düşündük ama bittikten sonra başladı. Şu anda düğünler yasak olduğu için oturuyoruz. Yol çalışması nedeniyle herhalde bir ay daha bizi oturtmayı düşünüyorlar" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Babacan'a Davanı sattın tepkisi
Son dakika haberleri! Babacan'a Davanı sattın tepkisi
Son dakika haberleri! Babacan'a Davanı sattın tepkisi
Son dakika haberleri! Babacan'a Davanı sattın tepkisi

Ali Babacan, Kemeraltı, İzmir, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Babacan'a 'Davanı sattın' tepkisi - Son Dakika


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