Son dakika haberleri: "Babadan miras" iki kardeşi için gittiği Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: "Babadan miras" iki kardeşi için gittiği Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı

18.03.2022 11:59

Son dakika haberi... Yıllar sonra varlıklarından haberdar olduğu kardeşlerini ziyarete gittiği Ukrayna'da savaşın acı yüzüyle karşılaşan Gizem Ersezer, Türkiye'ye kardeşleriyle döndü.

Yıllar sonra varlıklarından haberdar olduğu kardeşlerini ziyarete gittiği Ukrayna'da savaşın acı yüzüyle karşılaşan Gizem Ersezer, Türkiye'ye kardeşleriyle döndü.

38 yaşındaki Gizem Ersezer'in uzun yıllar Ukrayna'da yaşayan babası Zafer Hilmi Ersezer iki yıl önce vefat etti.

Vefat haberinin ardından Ukrayna'dan gelen telefonla Victoria (20) ve Eren (14) adında iki kardeşi olduğunu öğrenen Ersezer, geçen yıl onlarla ilk kez bir araya geldi.

Yaşadığı Bodrum'da kardeşlerini ve onların annelerini ağırlayan Ersezer, bu yıl da kardeşlerini görmek üzere şubat başında Ukrayna'nın Çernigiv kentine gitti.

Ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek üzere 17 Şubat'a uçak bileti alan Gizem Ersezer, Kovid-19'a yakalanan Victoria'yı hastalık sürecinde yalnız bırakmak istemedi ve dönüş biletini 26 Şubat'a erteledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta kaldıkları apartman bombalanan Ersezer, ailesinin üç üyesiyle bir süre sığınakta kaldı.

Geç bulduğu kardeşlerini savaşın yaşandığı Ukrayna'da bırakmak istemeyen Gizem Ersezer, tahliye için Dışişleri Bakanlığına başvurdu.

Ersezer ile kardeşleri Victoria ve Eren, ülkeden ayrılmak zorunda kalan onlarca kişiyle Türkiye'ye geldi.

"Film gibi geçen bir Ukrayna ziyareti"

Boynuna astığı Türk bayrağını bir an olsun çıkarmayan Ersezer, "Başı zorlu, sonu mutlu bitti." diye tanımladığı süreci AA muhabirine anlattı.

Gizem Ersezer, sağ salim Türkiye'ye ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karışık duygular yaşadığını dile getiren Ersezer şunları kaydetti:

"Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda üzgünüm. Çok kötü günler yaşandı, film gibiydi. Neredeyse 3 haftaya yakın zaman savaşı yaşadık. Tam Belarus ve Rusya sınırında geçiş noktasındaydık. Her gün bomba ve füzeler atıldı. Bizim sitemize iki tane roket düştü. Hayatta kalmayı başardık. Türk halkına çok teşekkür ediyorum, dualarıyla bizi yaşattılar. Devletime de çok teşekkür ediyorum, bizimle çok ilgilendiler. Sürekli aradılar ve irtibatta kaldık."

"Görevim onları oradan kurtarmakmış"

Ersezer, annesini küçük yaşlarda kaybettiğini, babasının daha sonra Ukrayna'da kendisine bir yaşam kurduğunu belirtti.

Onları ziyaret için ülkeye gitmemiş olsa kardeşlerinin bulundukları yerden çıkamayacaklarını aktaran Ersezer şöyle devam etti:

"Otobüste 43 kişiyi sağ salim getirebildik. Sadece Türkler yoktu, Ukrayna ve Azerbaycan vatandaşları da vardı. Benim görevim oymuş. İlk defa Ukrayna'ya gittim, meğer ki görevim onları oradan kurtarmakmış. Babamın ölümünün ardından ilk kez tanışmıştım. Anne tarafı Ukraynalı, baba tarafı Türk.

Çok ilginç şeyler oluyor, normalde 17 Şubat'ta dönecektim. Kız kardeşim Kovid-19'a yakalandığı için 10 gün daha kaldım. 26 Şubat'ta dönerim demiştim ama savaş çıktı. Zorlu günlerin ardından devletimiz sayesinde Türkiye'ye ulaştık."

Ersezer, kardeşleri ile Bodrum'da yaşamını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri: Babadan miras iki kardeşi için gittiği Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı
Son dakika haberleri: Babadan miras iki kardeşi için gittiği Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı
Son dakika haberleri: Babadan miras iki kardeşi için gittiği Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı

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Türkiye, Ukrayna, Bodrum, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Babadan miras' iki kardeşi için gittiği Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı - Son Dakika


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