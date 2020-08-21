Bursa'nın İnegöl ilçesinde babalarını ziyarete giden iki kardeş 5 metre yükseklikten düştü. Kardeşlerden biri ağır yaralanırken, diğerinin durumu ise iyi. Baba gözyaşlarına hakim olmadı.

Olay Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Bir mobilya firmasında çalışan babalarını ziyarete giden 7 yaşındaki Mümin ve 4 yaşındaki Muaz A, iş yerinin 1. katından düştü. Çığlık sesini duyan firma çalışanları yardıma koştu. O sırada çalışan baba Muhammed A, düşen çocuklarını görünce şok oldu. Gözyaşlarına boğulan babayı arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. 7 yaşındaki Mümin A'nın sağlık durumunun kritik olduğu, diğer çocuğun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA