Son dakika haberleri | Babasını öldüren sanık: Öldüğünü düşünmüyorum, onunla konuşuyorum - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Babasını öldüren sanık: Öldüğünü düşünmüyorum, onunla konuşuyorum

08.09.2022 16:51
Son dakika haberleri | Babasını öldüren sanık: Öldüğünü düşünmüyorum, onunla konuşuyorum

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, babası Erkan Şirinel'i (45) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında dava açılan Emirhan Şirinel'in (21) yargılanmasına başlandı.

BURSA'da, babası Erkan Şirinel'i (45) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında dava açılan Emirhan Şirinel'in (21) yargılanmasına başlandı. "Korkumdan 'babam intihar etti' dedim. Öldüğünü düşünmüyorum. Hala onunla konuşuyorum" diyen sanık Emirhan Şirinel'in akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasına ve tutukluluğun devamına karar verildi. Duruşmayı ertelendi.

Olay, 18 Mart'ta gece yarısı sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla evlenmek istediğini belirten Emirhan Şirinel ile duruma karşı çıkan babası Erkan Şirinel arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Emirhan Şirinel, evdeki av tüfeğiyle annesinin gözü önünde babasına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığıldı, Emirhan da polisi arayıp babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Pınar Şirinel (44), ifadeleri için emniyete götürüldü. Emniyette sorgusunda cinayeti itiraf eden Emirhan Şirinel, tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİBursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Erkan Şirinel hakim karşısına çıktı. Duruşmaya annesi Pınar Şirinel ile taraf avukatları katıldı. Emirhan Şirinel, olay günü babasının, ailelerine yakışmadığını ileri sürüp hakaret ederek kız arkadaşından ayrılmasını istediğini belirtti. Daha sonra kız arkadaşıyla telefonda konuştuklarını belirten sanık Emirhan Şirinel, konuşmaya dahil olan kızın halasının, ilişkiye girdikleri için yeğenine tecavüz ettiğini kabul edip 1 hafta içerisinde evlenmeleri gerektiğini belirttiğini, ifade ederek şunları anlattı: "Onların kapıya gelip konuşacaklarını söylemeleri üzerine babamın sinirlenip kız arkadaşıma zarar vermesinden korktum. Uyuyan babamın eline ateş etmek istediğim sırada odanın karanlık olması nedeniyle sonrasında omzundan yaraladığını gördüm. Anneme olayı kimseye anlatmamasını söyledim. Korkumdan 'babam intihar etti' dedim. Babamın öldüğünü düşünmüyorum. Hala onunla konuşuyorum."'BANA OLUMSUZ TAVRI OLMADI'Duruşmada sanığın kız arkadaşı Simge B. de maktul Erkan Şirinel'in kendisine olumsuz tavrı olmadığını ve sanığın babasını neden öldürdüğüne hala anlam veremediğini söyleyerek, "Halam sanığı tehdit etmedi. Ben olay nedeniyle psikolojik tedavi görüyorum" dedi.Sanığın annesi Pınar Şirinel ise eşinin yıllardır çalışmadığını, psikolojik sorunları olduğunu ve kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Olaydan bir süre önce eşinin, oğullarının kız arkadaşına yönelik söylemlerde bulunduğunu, olay günü de oğullarına hakaret ettiğini belirten Pınar Şirinel, "Gece uyuyorduk. Işık kapalıydı, bir patlama sesi duyuldu. Eşime baktım omzunda bir siyahlık vardı. 'Sana ne oluyor' dedim, bir şey diyemedi. Salona çıktım Emirhan, 'Anne buraya gel, ben babamı öldürdüm' dedi. Ben fenalaştım" diye konuştu.Oğlunun intihar edeceğini söylemesi üzerine engel olmak için ona durumu kimseye anlatmayacağını söylediğini aktaran Pınar Şirinel, karakolda ise her şeyi olduğu gibi anlattığını dile getirerek, "Oğlum küçük yaşta psikolojik tedavi gördü. Evde eşime ait 4 silah, çok sayıda balta ve bıçak vardı" dedi.

Sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Osmangazi, 18 mart, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Babasını öldüren sanık: Öldüğünü düşünmüyorum, onunla konuşuyorum - Son Dakika

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