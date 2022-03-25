Son dakika haberleri: Babasını tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Babasını tüfekle vurarak öldürdü

25.03.2022 17:02
Son dakika haberleri: Babasını tüfekle vurarak öldürdü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, babasını tüfekle vurarak öldürdü. Baba katili olan şahıs, ekiplerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde ikamet eden Gazi Çetindağ (66) ile oğlu Yusuf Çetindağ (37) sabah saatlerinde Çataltepe Köyü Mazı kuyu mevkiinde bulunan bağ evlerine gitti. Baba ve oğlu burada henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Babasıyla tartışan Yusuf Çetindağ, eline aldığı tüfekle babasını ensesinden vurdu. Silah sesi üzerine civardaki arazilerde çalışan vatandaşlar olay yerine gelerek feci olayla karşılaştı. Ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gazi Çetindağ, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu tarafından ensesinden tüfekle vurulan Gazi Çetindağ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazi Çetindağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, babasını tüfekle vurarak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan Yusuf Çetindağ ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Babasını tüfekle vurarak öldürdü

YORUMLAR
500
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜLEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Baba, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Babasını tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:49:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Babasını tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement