Son dakika haberleri: Babasının arazisinde baygın bulunan İsa, hastane yolunda öldü - Son Dakika

İZMİR'in Bergama ilçesinde, babasına ait arazide baygın bulunan İsa Kabaağaç (14), sağlık görevlilerince hastaneye götürülmek istenirken ambulansta yaşamını yitirdi. Kabaağaç'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan İsa Kabaağaç, dün, babası Şerafettin Kabaağaç'a ait arazide komşular tarafından baygın bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kabaağaç'ı Kınık Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere hemen ambulansa aldı. Kabaağaç, hastane yolunda sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kesici ve delici alet ya da yara izine rastlanılmayan İsa Kabaağaç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.