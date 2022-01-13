Son dakika haberleri! Babasının darbettiği bebeğe TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyelerinden ziyaret - Son Dakika

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile üyeler, babası tarafından darbedilen bebeği ve annesini evlerinde ziyaret etti.

Katırcıoğlu ile beraberindeki komisyon üyeleri, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki ziyarette, yaklaşık 1,5 ay önce babası tarafından darbedilen bebeğin annesi ile sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaretin ardından Katırcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk haklarıyla ilgili çalışmaları yerinde incelemek için Gaziantep'e geldiklerini belirtti.

Bebek ve annesiyle ilgili bütün kurumların gereken işlemleri fazlasıyla yerine getirdiklerini aktaran Katırcıoğlu, bebeğin sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kaymakamlara ve il müdürlerine teşekkür eden Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bize bir iş kalmamış ama tabi bu süreç devam ediyor. Şiddet meselesi gerçekten çok önemli, kanayan bir yaramız, insanlık suçu. Hele masum bir bebeğe uygulandığı zaman hepimizin ciğeri yanıyor. Gerçekten çok çok üzülüyoruz. Bunların bir daha yaşanmaması için gereken çalışmalarımıza hızla, önemle ve ciddiyetle devam ettireceğiz. Burada oluşumuzun asıl sebebi, bu düşüncede, niyette olanlara da biraz gözdağı olsun. Bu şiddetin her türlüsüne karşı olarak takipçisiyiz. Kime neden, niçin, nerede, nasıl olduğuna bakılmaksızın, amasız fakatsız izin vermeyeceğiz."

Komisyona, ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım eşlik etti.

Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık oğlu C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım 2021'de ortaya çıkmış, bunun üzerine bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanarak tutuklanan baba hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.???????